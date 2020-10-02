Райффайзен банк оштрафуют на 300 тысяч рублей за нарушения перчаточно-масочного режима

Специалисты из Объединения административно-технических инспекций нашли нарушения антикоронавирусных мер в «Райффайзен банке».

Проверка проводилась в отделении банка на Смоленской-Сенной площади в Москве.

«В ходе проверки были выявлены нарушения по невыполнению требований обеспечения контроля температуры тела, отсутствуют элементы социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки», — рассказал главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

Также не у всех у посетителей и персонала были перчатки и маски.

По словам инспектора, банк ждет штраф в размере 300 тысяч рублей.

По материалам «Москва 24».