Дефицита масок и санитайзеров не будет. ФАС обещает

В России не будет дефицита масок и антисептиков, рынок ими перенасыщен и цены снижаются.

Об этом заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того — рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен. В различных регионах оно происходит по-разному. Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за пять, и за десять рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже», — сказал он.

Как сообщает оперштаб, границы перекрывать пока не планируют.

По материалам «РИА Новости».