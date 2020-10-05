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Дефицита масок и санитайзеров не будет. ФАС обещает

В России не будет дефицита масок и антисептиков, рынок ими перенасыщен и цены снижаются.

Об этом заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того — рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен. В различных регионах оно происходит по-разному. Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за пять, и за десять рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже», — сказал он.

Как сообщает оперштаб, границы перекрывать пока не планируют.

По материалам «РИА Новости».

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