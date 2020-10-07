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Частным школам и кружкам рекомендовали устроить двухнедельные каникулы

Столичный градоначальник в своем блоге рекомендует частным школам, кружкам, секциям устроить двухнедельные каникулы по примеру московских школ.

«Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно» — пишет мэр.

По словам Собянина, «многие частные учебные заведения последовали этому совету».

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