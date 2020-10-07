Отказ в обслуживании покупателя без маски и перчаток не является нарушением прав потребителей

Покупателей без перчаток и масок имеют право не обслуживать в магазине. И вообще могут потребовать покинуть территорию торговой точки.

Об этом в своем блоге пишет Собянин.

«Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей. Административные протоколы составляются по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками органов внутренних дел» — пишет мэр.

При этом, отказ обслуживать посетителя магазина без средств индивидуальной защиты не считается нарушением прав потребителей, добавляет он.