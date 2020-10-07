Субсидию на профилактику коронавируса придется вернуть, если отчетность в ПФР была недостоверной

Постановлением № 976 от 02.07.2020 Правительство ввело разовую субсидию для покрытия расходов на профилактику и дезинфекцию.

Получить выплаты могут субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации.

Минэкономразвития выпустило письмо № ОГ-Д13-24630 от 21.08.2020, которым разъясняется вопрос целевого использования этой субсидии.

Такой контроль осуществляет Казначейство. Субсидию придется вернуть лишь в одном случае — если искажена отчетность о работниках в ПФР.

Иные положения об ограничениях и обязанностях по предоставлению отчетности об использовании средств субсидии, а также о необходимости возврата неиспользованных средств субсидии правила не содержат.