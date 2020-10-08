⚡ Минздрав порекомендовал провести предстоящие выходные дома

Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В настоящее время в ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Он напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом.