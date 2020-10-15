Поставщиков продуктов для школ и сами школы будут проверять на предмет качественного питания для учеников

Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов в школы на предмет обеспечения учащихся качественным питанием.
«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» — указано в поручении..
Доклад главе Роспотребнадзора назначен до 15 ноября 2020 г., а после этого — ежеквартально.