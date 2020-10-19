Большинство людей довольны жизнью и материально обеспечены на среднем уровне

Большинство россиян (60 %) оценивают материальное положение своей семьи преимущественно как среднее.

24 % заявили о плохом материальном положении. 15 % напротив, сообщили, что в материальном плане у них все хорошо.

Такие данные приводит ВЦИОМ.

Людей также опросили на предмет удовлетворенности жизнью.

46 % сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут, еще 30 % заявили, что отчасти устраивает, отчасти нет. О полной неудовлетворенности своей жизнью сообщили 23 % наших соотечественников, что на 2 п.п. меньше, чем в сентябре прошлого года.