Упрощенный порядок получения инвалидности продлен до 1 марта 2021 года

Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 марта 2021 года.

Соответствующее Постановление Правительства № 1697 от 16.10.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также будет решаться без их личного обращения.