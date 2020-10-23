Столичные власти назвали условия, при которых карантин вводить не будут

Власти Москвы назвали условия, соблюдение которых позволит не вводить более жестких мер ограничений.
Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
«Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах», — сказал Данчиков.
Среди этих мер — перевод сотрудников на удаленку и соблюдение масочно-перчаточного режима.
По материалам «ТАСС».