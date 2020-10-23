Собрания акционеров АО разрешат проводить дистанционно

Сегодня на федеральном портале обновили текст законопроекта с поправками в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Цель поправок — создание возможности проведения общих собраний акционеров в форме собрания путем совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных и коммуникационных технологий без определения места проведения.

Электронные бюллетени с голосами акционеров можно будет направлять по электронной почту или через интернет-сайт.