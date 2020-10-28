Региональные налоговые продолжают закрываться от налогоплательщиков

Еще один регион заявил об ограничении обслуживания налогоплательщиков в инспекциях — с 26 октября 2020 года до особого распоряжения приём и обслуживание в ИФНС Рязанской области осуществляется исключительно по предварительной записи через интерактивный сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Приём всей корреспонденции, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, осуществляется через боксы (ящики) для приёма входящей корреспонденции, установленные при входе в инспекции. На документах (конвертах), опускаемых в боксы, необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

Налоговики призывают пользоваться онлайн-сервисами и МФЦ.

Ранее о полном прекращении личного приема заявили в Пермском крае и Иркутской области.