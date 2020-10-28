«ВКонтакте» выделит 200 млн рублей на поддержку предпринимателей. Бизнесмены смогут вернуть часть средств, потраченных на продвижение в соцсети, сообщили в компании.

В рамках акции малый бизнес сможет вернуть часть средств на продвижение в соцсети, чтобы привлекать новых покупателей и напоминать о себе текущим клиентам

Принять участие в акции смогут бизнесмены, которые размещают рекламу «ВКонтакте» с мобильных устройств или использует автоматическое продвижение товаров. Например, через сервисы «Продвижение сообщества» или «Автопродвижение товаров».

«ВКонтакте» с 30 марта по 31 июля уже проводила акцию «Поддержим бизнес». За это время помощь на общую сумму более 242 млн рублей получили свыше 100 тыс. предпринимателей.

По материалам ТАСС.