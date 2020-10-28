В Кремле не видят необходимости финансово поддерживать бизнес из-за COVID

В Кремле сейчас не видят потребности в финансовой поддержке предприятий из-за COVID-19, экономика работает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. Принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики. Все компании работают, сейчас пока функционируют, в настоящий момент такой потребности нет», — ответил представитель Кремля.
Обеспечить «бесперебойность работы экономики», по словам Пескова, позволили принятые ранее меры.