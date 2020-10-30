С 30 октября запрещено использование кальянов в общепите

С 30 октября 2020 года кальяны и электронные сигареты нельзя курить в общественных местах, как и обычные сигареты.

С этой даты вступают в силу поправки к закону от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно поправкам, электронные сигареты, вейпы, кальяны приравниваются к табачным изделиям.

Представители российского бизнеса ожидают потерю не менее 20-30% доходов при отказе заведений общественного питания от кальянов, при этом в Госдуме считают такую оценку завышенной.