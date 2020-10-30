Более 66 тыс. человек за два месяца оштрафовали в Москве за отсутствие масок

В Москве с 1 сентября составлено 65628 протоколов на физлиц за отсутствие масок в ТЦ и магазинах. Общая сумма этих штрафов превышает 325 миллионов рублей.

«Большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и дисциплинировано соблюдают требование по использованию средств индивидуальной защиты. Тем не менее мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тыс. случаев неиспользования масок», — сказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков (цитата по ИА ТАСС).

Что касается юридических лиц и ИП, то на них наложено 13435 штрафов за несоблюдение антиковидных мер.