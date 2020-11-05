Россиянам рекомендовали отложить необязательные поездки в другие страны

МИД призвал россиян по возможности перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с COVID-19.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что эпидемиологическая ситуация в мире продолжает стремительно ухудшаться.
Эпицентром распространения коронавируса, по ее словам, стала Европа.
Напомним, сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
По материалам РИА Новости.