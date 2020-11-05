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Россиянам рекомендовали отложить необязательные поездки в другие страны

МИД призвал россиян по возможности перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с COVID-19.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что эпидемиологическая ситуация в мире продолжает стремительно ухудшаться.

Эпицентром распространения коронавируса, по ее словам, стала Европа.

Напомним, сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.

По материалам РИА Новости.

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