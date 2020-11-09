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В Подмосковье жителям старше 65 лет заблокируют проездные

В Московской области вводят ограничения для граждан старше 65 лет. Им заблокируют проездные.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее, и в эту среду мы примем решения о дополнительных ограничениях людей старшего поколения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор подчеркнул, что для людей старшего поколения надо обеспечить большую безопасность, болеть им категорически нельзя.

По материалам «РИА Новости».

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