Изменился принцип формирования реестра МСП

Предпринимателям стало проще вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены ранее из Реестра по собственной ошибке.

7 ноября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.10.2020 № 349-ФЗ, который изменил правила формирования реестра, сообщает ФНС на своем сайте. Теперь десятого числа каждого месяца в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства будут вноситься сведения о юрлицах и ИП, которые относятся к субъектам МСП по состоянию на первое число этого месяца.

10 ноября уже был сформирован реестр с учетом указанных положений закона. В нем увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 51 тысячу: добавилось около 12 тыс. юридических лиц и 40 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Всего в реестре 5,67 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 2,36 млн юридических лиц и 3,31 млн индивидуальных предпринимателей.