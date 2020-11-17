Абитуриенты смогут подать документы в университеты через новый суперсервис в 2022 году

Абитуриенты смогут подать документы для поступления в российские университеты через сервис «Поступление в вуз онлайн» с 2022 года.

«Последний этап у нас завершится с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. То есть в 2022 году мы уже практически все перейдем на этот суперсервис», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на профессорском форуме «Национальные проекты и профессорское сообщество» во вторник.

Он отметил, что в 2020 году к сервису были подключены 54 вуза, в 2021 году планируется подключение 137 университетов.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Государственных и муниципальных услуг был запущен в июне 2020 года. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале