Роспечати и Россвязи больше нет

Сегодня Президент Владимир Путин подписал Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».
Согласно документу, Роспечать и Россвязь упраздняются. Их функции переданы Минцифры РФ.
Решение принято «в целях совершенствования государственного управления» в этой сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.
При этом устанавливается, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ является правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.