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Роспечати и Россвязи больше нет

Сегодня Президент Владимир Путин подписал Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».

Согласно документу, Роспечать и Россвязь упраздняются. Их функции переданы Минцифры РФ.

Решение принято «в целях совершенствования государственного управления» в этой сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.

При этом устанавливается, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ является правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

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