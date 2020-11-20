11-классникам сдвинули дату итогового сочинения

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

Об этом сообщает сегодня Рособрнадзор.

Напомним, успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к ЕГЭ.

Также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к ГИА для выпускников 9 классов. Оно должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года в дистанционном формате.

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят нормативный правовой акт, устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году и предусматривающий проведение собеседования в дистанционном формате.