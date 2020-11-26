Изменится форма 4-ФСС

В связи с всеобщим переходом на прямые выплаты пособий из ФСС поменяют форму отчета 4-ФСС.
Соответствующий проект размещен на федеральном портале.
Из формы расчета будут исключены таблицы, содержащие данные о произведенных расходах страхователя.
При этом форма расчета дополнена таблицей по самостоятельным классификационным единицам для тех страхователей, у которых они имеются. Данная таблица является необязательной к представлению всеми страхователями, заполняется и представляется только при наличии у страхователя данных по ее заполнению.
В целом внесенные изменения направлены на упрощение формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, сообщается в пояснительной записке.