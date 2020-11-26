Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Изменится форма 4-ФСС

В связи с всеобщим переходом на прямые выплаты пособий из ФСС поменяют форму отчета 4-ФСС.

Соответствующий проект размещен на федеральном портале.

Из формы расчета будут исключены таблицы, содержащие данные о произведенных расходах страхователя.

При этом форма расчета дополнена таблицей по самостоятельным классификационным единицам для тех страхователей, у которых они имеются. Данная таблица является необязательной к представлению всеми страхователями, заполняется и представляется только при наличии у страхователя данных по ее заполнению.

В целом внесенные изменения направлены на упрощение формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, сообщается в пояснительной записке.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Маркировка товаров: все, что нужно знать в 2020 году
Разбираемся с нюансами на практических примерах и избегаем штрафов за неправильную маркировку
Записаться
9750
4875 ₽
–50%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама