Российская экономика вернется к докризисному уровню к середине 2022 года, прогнозирует глава ЦБ

Глава ЦБ Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики. На уровень, который был до пандемии, экономика выйдет к 2022 году.

«Докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года», — сказала она, выступая в Госдуме.

Ранее в ЦБ сообщали, что ожидают восстановления российской экономики до докризисного уровня в первом полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит до 4-5%, в 2021 году она вырастет на 3-4%, а в 2022 году — на 2,5-3,5%.

По материалам «РИА Новости».