Во время декрета женщины смогут переобучиться за счет государства

Приняты поправки в закон о занятости, которые касаются переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Освоить новую профессию они смогут по направлению Центра занятости.

Для этого надо обратиться в ЦЗН по месту прописки или по месту жительства, предъявить паспорт и документ с работы, подтверждающий нахождение в отпуске по уходу за ребенком.

Дополнительное профессиональное образование можно получить по специальностям, востребованным на рынке труда.

Соответствующий Федеральный закон № 414-ФЗ от 08.12.2020 опубликован на официальном портале правовой информации.