Пополнять пенсионные счета теперь можно через Систему быстрых платежей

Пополнять счета в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) теперь можно через Систему быстрых платежей.
Одним из первых пополнение счетов при помощи QR-кода внедрил НПФ «Сафмар», сообщает ТАСС
По словам главы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, большинство НПФ собираются обеспечить пополнение счетов через QR-коды.
«Участники отрасли НПФ уже давно конкурируют не столько между собой, сколько с банками, страховыми компаниями и брокерами. НПФ не могут позволить себе быть отстающими в развитии технологичных клиентских сервисов. Сейчас уже более половины членов АНПФ готовятся внедрить возможность пополнения счетов через СБП», — цитирует Белякова пресс-служба ассоциации.
Благодаря СБП расходы на проведение операций снижаются в 4,5 раза.