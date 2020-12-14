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Пополнять пенсионные счета теперь можно через Систему быстрых платежей

Пополнять счета в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) теперь можно через Систему быстрых платежей.

Одним из первых пополнение счетов при помощи QR-кода внедрил НПФ «Сафмар», сообщает ТАСС

По словам главы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, большинство НПФ собираются обеспечить пополнение счетов через QR-коды.

«Участники отрасли НПФ уже давно конкурируют не столько между собой, сколько с банками, страховыми компаниями и брокерами. НПФ не могут позволить себе быть отстающими в развитии технологичных клиентских сервисов. Сейчас уже более половины членов АНПФ готовятся внедрить возможность пополнения счетов через СБП», — цитирует Белякова пресс-служба ассоциации.

Благодаря СБП расходы на проведение операций снижаются в 4,5 раза.

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