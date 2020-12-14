Пополнять пенсионные счета теперь можно через Систему быстрых платежей

SBIS_MO Тогда СБИС - 500р в год до 25-12 нулевки у них. И М и ТД уле... В ПФР не видят разницу между трудовым договором и гражданско...

Blondinochka я снимаю на видео крупным планом как кидаю эту бумажку в ящи... В ПФР не видят разницу между трудовым договором и гражданско...