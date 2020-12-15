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Депутатов Госдумы призвали провести Новый год дома

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег 10 раз подумать по поводу поездок в новогодние каникулы, особенно в жаркие страны. Он напомнил, что Новый год — это семейный праздник.

«Давайте своим примером покажем, что можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями» — обратился Володин к депутатам открывая пленарное заседание 15 декабря. Он напомнил, что вторая волна началась после летних отпусков.

«Да и в принципе наша страна прекрасная, огромная, зачем туда ездить», — цитирует спикера палаты «Парламентская газета».

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