Экономика вернется к докоронакризисному уровню к концу 2021 года. Так считает Путин

Путин допустил восстановление экономики к доковидному уровню к концу 2021 года — I кварталу 2022 года.

Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По его словам, «выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с пандемией».

«Что касается экономики, то, по разным оценкам, по разным подсчетам, где-то на конец 2021 года — первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем. В следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные тенденции ВВП», — заявил президент.

Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП в России в 2020 году — 3,9%, он не попадает даже в интервальный прогноз ЦБ, который ожидает падения экономики на 4-5%.