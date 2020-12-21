Для тех, кто пока еще должен сдавать бухотчетность в разные госорганы, отменят такую обязанность

Как известно, с 2020 года бухотчетность больше не сдается в Росстат. Организации сдают ее только в ФНС, и в итоге отчетность размещается в ГИР БО.

Однако в ряде случаев в законах еще прописана обязанность предоставлять бухотчетность и аудиторское заключение к ней в некоторые госорганы. Это приводит к избыточной административной нагрузке на отчитывающиеся субъекты и дублированию функций госорганов по получению и обработке отчетности.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который эту ситуацию поменяет. Организациям не надо будет сдавать отчеты куда-то еще, кроме ФНС.

Проект также предусматривает получение госорганами указанных документов из ГИР БО.

Поправки касаются некоммерческих организаций, туристической отрасли, муниципальных унитарных предприятий, застройщиков.