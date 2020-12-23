Статистическую отчетность нельзя будет сдавать в бумажном виде

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий респондентов представлять первичные статистические данные в электронном виде

Со дня вступления в силу закона статистическую отчетность надо будет сдавать только через ТКС. Исключение сделано только для граждан и отчасти для малого бизнеса — ему в 2021 году еще можно отчитываться на бумаге.

Этим же законом за Минэкономразвития закреплены полномочия по утверждению порядков разработки федерального плана статистических работ, координации деятельности в сфере официального статистического учета, предоставления и распространения общедоступной официальной статистической информации, разработки и утверждения форм федерального статистического наблюдения, а также полномочия по утверждению примерной формы соглашения об информационном взаимодействии.