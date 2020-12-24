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Голосовой бот Сбера все больше заменяет людей. И не задает лишних вопросов

Голосовой бот Сбера стал понимать вопросы пользователей гораздо лучше благодаря технологии «слот-филлинг».

Теперь клиент, звонящий в Сбер по номеру 900 может не рассказывать дополнительную информацию — бот все знает сам.

Как пишет пресс-служба на сайте кредитной организации, «слот-филлинг работает по самым популярным тематикам — баланс карты и вклада, история операций, тарифы и лимиты на переводы, причины блокировки карты. Количество тематик будет постепенно увеличиваться».

Всего в ноябре в контактный центр Сбера поступил 21 млн звонков. 65% вопросов клиентам помог решить голосовой бот.

А как же быть сотрудникам колл-центров, которых заменит бездушный бот? И как же быть людям, которые просто пообщаться звонят?

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