Правительство и Совет Федерации переходят на ЭДО

Руководитель Аппаратов Правительства и Совета Федерации 23 декабря утвердили перечень видов документов, обмен которыми будет проходить в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного документооборота.

Благодаря этому более 65 % всего документооборота между Правительством и СФ полностью переводится в электронный вид.

В следующем году работа будет продолжена. Так, в 1 квартале в Совете Федерации планируется аттестация системы электронного документооборота. Это позволит перейти на электронный обмен, в том числе документами с ограничительной пометкой «Для служебного пользования». Таким образом, весь документооборот между Аппаратом Правительства и Аппаратом верхней палаты парламента будет переведён в электронный вид.