Россия заняла третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения

Россия по числу установленных камер для видеонаблюдения заняла третье место в мире, уступив Китаю и США. Так, на 1 тыс. человек в России приходится 93 камеры.

Сегодня в России насчитывается около 13,5 млн камер, в то время как в Китае их 200 млн, в США - 50 млн. говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily, с которым ознаклмился ТАСС. По числу камер на 1 тыс. человек при этом лидирует США (152,8 камеры), следом идут Китай (143,6) и Россия (93,2), отмечается в исследовании.

В целом рынок облачного видеонаблюдения в мире остается одним из самых быстрорастущих сегментов IT. В 2019 г. его объем составлял $1,55 млрд, по итогам 2020 г. он прогнозируется на уровне $1,83 млрд. К 2024 г. рынок достигнет $2,75 млрд и вырастет за пять лет почти в 2 раза.