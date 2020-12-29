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Не дарите подарки налоговикам. Их за это могут уволить

В преддверии новогодних и рождественских праздников, УФНС по Хабаровскому краю обращает внимание налогоплательщиков на запрет дарить подарки сотрудникам налоговых органов, занимающим должности государственной гражданской службы.

Налоговикам нельзя получать подарки как от физических, так и от юридических лиц.

Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

Получение сотрудником налогового органа подарка создает условие для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность.

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