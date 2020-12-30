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#2021. Силуанов выразил надежду, что дополнительно поддерживать экономику в следующем году не придется

️Дополнительных мер поддержки российской экономики в 2021 не потребуется, заявил министр финансов.

«Если потребуется принятие экстраординарных мер, — надеюсь, что до этого не дойдет ситуация, — то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться, быстро принимать решения и быстро достигать цели», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос про «план Б» на случай, если снова потребуется мобилизовать ресурсы.

Он также выразил надежду, что ситуация с коронавирусом «спадет к середине года».

По материалам «РИА Новости».

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