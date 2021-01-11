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60% опрошенных представителей МСП заявили о негативном влиянии пандемии COVID-19

60% опрошенных представителей МСП рассказали о негативном влиянии пандемии коронавируса. Примерно треть опрошенных сохраняют оптимизм.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на главу РСПП Александра Шохина.

«Эпидемия COVID-19 негативно повлияла на деятельность 41,2% компаний — членов РСПП, как показал проведенный нами опрос. Для малого бизнеса последствия пандемии были серьезнее — о возникших в связи с этим проблемах в работе заявили 60% респондентов», — отметил глава РСПП.

По его словам, почти треть компаний, принявших участие в опросе, все же сохраняет оптимизм, рассчитывая на дальнейшее серьезное улучшение своих позиций на рынке.

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