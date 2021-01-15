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#2021. ЕГЭ по математике базового уровня проводить не будут

Математику базового уровня исключат в 2021 году из ЕГЭ. Ученики девятых классов получат аттестаты на основании экзаменов по русскому языку и математике.

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишут «РИА Новости».

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», — сказал Кравцов.

Он также сообщил, что «в девятых классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов — русского языка и математики».

Экзамены в девятых классах в рамках ОГЭ пройдут с 24 по 28 мая.

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