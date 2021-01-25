Данные вашей бухотчетности находятся в ГИРБО

В открытом доступе на сайте ФНС размещена бухгалтерская отчетность экономических субъектов с аудиторскими заключениями, напомнили в ведомстве.
Любой желающий через интернет-сервис может ознакомиться с данными, размещенными на государственном информационном ресурсе ГИРБО.
После введения данных об ЮЛ (ИНН, адрес, наименование и др.) программа скачает готовую отчетность организации с электронной подписью ФНС.
Доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, государственные органы и организации могут получить с использованием как интернет-сервиса на сайте ФНС: www.bo.nalog.ru, так и единой системы межведомственного электронного взаимодействия версии 3 (СМЭВ 3).