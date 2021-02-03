До 1 марта необходимо подать уведомление о порядке представления деклараций по налогу на имущество

Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества, вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех объектов недвижимости в любой налоговый орган, уведомив об этом региональное Управление ФНС до 1 марта. Об этом напоминают налоговики Пермского края.

Это касается только объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость.

Уведомление о порядке представления налоговой декларации рассматривается налоговым органом по субъекту РФ в течение 30 дней со дня его получения.

Изменение выбранного налогоплательщиком порядка представления налоговой декларации в течение налогового периода не допускается.