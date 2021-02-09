Механизм присвоения ОКВЭДов хотят упростить

ФНС должна быть единым центром, который присваивает и уточняет ОКВЭДы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая накануне на заседании Президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Нужно сделать максимально простым порядок уточнения ОКВЭД со стороны бизнеса, но в то же время не слишком зарегулировать эту сферу», — отметил он, пояснив, что об этом просит сам бизнес.

Он отметил, что у бизнеса должна быть возможность оперативно менять ОКВЭДы, чтобы воспользоваться программами господдержки.

" Мы готовим предложения, рассчитываю, что в первом квартале нормативный акт в этой сфере выйдет на согласование", — сообщил министр.