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Механизм присвоения ОКВЭДов хотят упростить

ФНС должна быть единым центром, который присваивает и уточняет ОКВЭДы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая накануне на заседании Президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Нужно сделать максимально простым порядок уточнения ОКВЭД со стороны бизнеса, но в то же время не слишком зарегулировать эту сферу», — отметил он, пояснив, что об этом просит сам бизнес.

Он отметил, что у бизнеса должна быть возможность оперативно менять ОКВЭДы, чтобы воспользоваться программами господдержки.

" Мы готовим предложения, рассчитываю, что в первом квартале нормативный акт в этой сфере выйдет на согласование", — сообщил министр.

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