⚡ Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 4,25 %

Сегодня состоялось заседание Совета директоров ЦБ, на котором принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 %.

Напомним, такая ставка действует с 27 июля 2020 года.

В сообщении ЦБ говорится, что инфляционные ожидания населения снизились, однако остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии.

Ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции в 2021 году и в среднесрочной перспективе заякорены вблизи 4 %.

Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2 %. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4 %, отметили в ЦБ.