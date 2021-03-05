Подарок к 8 марта: в Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им карты

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 8 марта самоизоляция для жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, перестает быть обязательной, с этой же даты будут разблокированы социальные карты.

По его словам, ситуация с пандемией постепенно улучшается, в столице она уже достаточно стабильна, чтобы принять такое решение.

При этом мэр обратился к горожанам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниям, с просьбой защитить свою жизнь и здоровье.

Большинство ограничений в Москве уже снято: работают общепит, музеи, театры и кино, пассажиры все больше пользуются общественным транспортом.