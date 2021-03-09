Более 600 тыс. россиян стали невыездными из-за долгов в январе

Приставы в начале года ограничили выезд из России более 600 тыс. должников, следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов за январь.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации в январе [составило] 605,6 тыс.», — указано в отчетности ФССП за январь. Каждый десятый — это неплательщик алиментов.

На начало января постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн человек.

Приставам удалось взыскать с таких неплательщиков свыше 1,7 млрд рублей.

По материалам ТАСС.