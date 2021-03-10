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Масочный режим и запрет на массовые мероприятия могут оставить даже летом

Столичный градоначальник считает, что ограничения по проведению массовых мероприятий и масочный режим сохранятся даже летом. При этом, до лета планируются к отмене остальные меры ограничений.

"Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе—феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше«,— сказал Собянин.

По его словам, все зависит от темпов вакцинации и от формирования коллективного иммунитета.

По материалам «ТАСС».

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