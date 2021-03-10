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Власти прорабатывают возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Сформированы несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил сегодня глава Минтруда Антон Котяков, выступая на заседании комитета Госдумы.

«Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство <...> предоставило в администрацию президента», — цитирует РИА Новости слова министра.

Он выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.

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