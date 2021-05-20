💉 Вакцинацию от ковида внесут в национальный календарь прививок

Мишустин предложил внести вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок.
Данное предложение было озвучено на заседании правительства 20.05.2021.
«Для этого Правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены», – отметил Мишустин.
На бесплатную вакцинацию в 2021 году будет выделено более 26 млрд рублей.
Сейчас вакцинация от ковид включена в календарь прививок и относится к необходимым прививкам по эпидемиологическим показаниям для некоторых категорий людей.