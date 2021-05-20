Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💉 Вакцинацию от ковида внесут в национальный календарь прививок

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Мишустин предложил внести вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок.

Данное предложение было озвучено на заседании правительства 20.05.2021.

«Для этого Правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены», – отметил  Мишустин.

На бесплатную вакцинацию в 2021 году будет выделено более 26 млрд рублей.

Сейчас вакцинация от ковид включена в календарь прививок  и относится к необходимым прививкам по эпидемиологическим показаниям для некоторых категорий людей.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама