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💥 Бизнесу возместят банковские комиссии по системе быстрых платежей

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Рубрика Банковские карты
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Владимир Путин предложил в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей в том случае, когда они продают свои услуги или товары физлицам.

Таким образом в итоге стоимость услуг СБП для таких компаний будет равна нулю.

Президент напомнил, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все системно значимые банки страны.

«При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время — уже к 1 июля», — сказал он.

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