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Региональным ветеранам труда могут вернуть льготы

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Рубрика Пенсии
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Недопустимо лишать ветеранов труда льготных выплат, которые им были предоставлены ранее. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос ветерана труда из Омска.

Речь идет не о федеральных, а о региональных ветеранах труда.

Во многих регионах выплаты ветеранам труда идут только в том случае, если их доход не дотягивает до определенного уровня.

Иногда после индексации пенсии доход пенсионера уже превышает установленный минимум, и они автоматически лишаются ветеранских выплат.

Пенсионерам обидно, они считают это несправедливым.

Путин посоветовал властям Омской области, да и других регионов, проработать эту проблему.

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