Региональным ветеранам труда могут вернуть льготы

Недопустимо лишать ветеранов труда льготных выплат, которые им были предоставлены ранее. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос ветерана труда из Омска.
Речь идет не о федеральных, а о региональных ветеранах труда.
Во многих регионах выплаты ветеранам труда идут только в том случае, если их доход не дотягивает до определенного уровня.
Иногда после индексации пенсии доход пенсионера уже превышает установленный минимум, и они автоматически лишаются ветеранских выплат.
Пенсионерам обидно, они считают это несправедливым.
Путин посоветовал властям Омской области, да и других регионов, проработать эту проблему.