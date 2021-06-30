Приглашаем экспертов стать авторами курсов и вебинаров. И войти в Экспертный совет «Клерка»

У «Клерка» есть одна неочевидная «суперсила» — наши эксперты. А точнее — целый Экспертный Совет. И вас мы тоже там ждем.

Вы понимаете, что накопленных знаний уже слишком много для вас одного? Расскажите другим, поделитесь, научите их. Сделайте вместе с нами онлайн-курс или проведите вебинар.

Например, буквально вчера была новость, что налоговики пришли в бизнес-центр, показали представителю арендодателя какую-то бумажку, и попросили открыть конкретный офис. Арендодатель отказался, те просто вскрыли двери и начали обыск с выемкой. Без представителя налогплательщика и понятых. Нарушение? Нарушение.

Проблема в том, что многие представители бизнеса не знают, что это нарушение. А если и знают — не знают, как себя вести.

Но вы-то — знаете. А если не это, то вы, возможно, знаете, как справиться с «потребительским экстремизмом». Или как правильно оформить кадровые документы. Или как отвечать на требования налоговиков, чтобы они не оштрафовали, но и не пришлось на работе (и дома) заниматься только этим вопросом. Можно перечислять бесконечно.

И если вы понимаете, что готовы этим поделиться — обращайтесь в Центр обучения «Клерка». Заполните форму, кликнув в самом низу страницы. Мы всегда вам рады.

Ну, или можете просто написать главреду Марине на snegovskaya@klerk.ru.