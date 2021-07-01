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Сбербанк успел подключить оплату по QR-коду до 1 июля, как предписывал ЦБ

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Рубрика Система быстрых платежей
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Сбербанк подключился к сервису СБП, который позволяет оплачивать по QR-коду от физлиц в пользу юрлиц. В течение июля его будут тестировать на пилотной группе клиентов, а далее масштабировать.

«Сбербанк присоединился к сервису С2В — Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей «Сбербанка Онлайн», — говорится в сообщении.

Таким образом, все системно значимые российские банки успели подключиться к сервисам СБП к 1 июля, как это и рекомендовали Путин и ЦБ.

По материалам «ТАСС».

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